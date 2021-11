Arles Salle de l'Eglise Notre dame la Major,place de la Major Arles, Bouches-du-Rhône Saint Véran, patron des bergers Salle de l’Eglise Notre dame la Major,place de la Major Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Saint Véran, patron des bergers Salle de l’Eglise Notre dame la Major,place de la Major, 14 novembre 2021, Arles. Saint Véran, patron des bergers

Salle de l’Eglise Notre dame la Major, place de la Major, le dimanche 14 novembre à 14:00

### Saint Véran, patron des bergers Philippe Féret, “historien de la Major”, propose une visite guidée, qui sera assortie d’une conférence sur les confréries professionnelles à caractère de dévotion et d’assistance. Les bergers d’Arles se regroupèrent dès 1437 sous la protection de saint Véran à la collégiale Notre-Dame la Major au cœur du quartier de l’Hauture. Leur confrérie était encore active dans les années 1870. La Major fut le haut lieu spirituel des bergers d’Arles, de Crau et de Camargue. La conférence sera complétée par une exposition de divers documents et objets en relation avec le thème développé.

Entrée libre

visite guidée, exposition et conférence à propos de la confrérie des bergers Salle de l’Eglise Notre dame la Major,place de la Major place de la major, Arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Salle de l'Eglise Notre dame la Major,place de la Major Adresse place de la major, Arles 13200 Ville Arles lieuville Salle de l'Eglise Notre dame la Major,place de la Major Arles