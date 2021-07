SAINT-VÉNÉRAND JAZZOGNONS Laval, 21 août 2021-21 août 2021, Laval.

SAINT-VÉNÉRAND JAZZOGNONS 2021-08-21 12:00:00 – 2021-08-22

Laval Mayenne Laval Mayenne

13 EUR Samedi 21 août

● 12h – Parade brass band avec les musiciens présents du Marché / Parvis du Château vers la Mairie. Arrêt musical devant la Mairie (à voir avec le service Com)

● 13h30 – Arrivée des musiciens dans le quartier Saint Vénérand. Repas et bœufs dans les bars et restaurants.

● 14h à 17h – Festival « OFF » dans certains restaurants et bars de la Rue du Pont de Mayenne. Sans programmation préalable (bœufs)

● 17h15 – 18h – Concert d’ouverture 1ere partie (payant) sur le Grand Podium de la cour de l’Ecole Alain. Tout assis. Jauge maxi de 100 places, modifiable selon règlementation en cours. Entrée par Rue Abbé Angot.

● 20h15 – Concert d’ouverture 2ème partie (payant)

● 21h – Entracte. Distribution de soupe à l’Oignon

● 21h30 – 22h15 – Suite deuxième partie et fin du concert

● 22h15 – …Eventuellement animations “OFF” dans certains bars en respect des règles de sécurité et de voisinage en vigueur. Pas de programmation préalable.

Dimanche 22 août

● 11h – 14h – Animations musicales sur le parvis. Vente associative d’articles souvenirs, cd, Red Beans (haricots rouges façon créole), Chili con carne, Hot Dogs, … .

● 14h–17h – Mini-concerts et bœufs dans chacun des trois barnums, toutes les 30 minutes

● 15h, 16h, 17h, 17h30 : concerts et bœuf final sur le podium principal Ecole Alain

● 11h-19h – Animations “OFF” dans la rue et devant les bars et restaurants de la Rue du Pont de Mayenne (piétonnière le dimanche). Animations devant les bars et restaurants.

● 15h-17h – Initiation Swing Dance par l’association Swing Club de Laval

● 19h Fin

Version janvier 2019

2

Orchestres et formations musicales annoncés :

Orchestre MSY Second Line Revival Jazz Band (France) Orchestre University HotJazzBand (Nantes) Orchestre Jazz Potes (Laval) Orchestre PDL Preservation Jazz Band (Pays de la Loire) Orchestre Street Quality (Brest) Orchestre JazzO’Feel (Rennes) Duo Wilsch-Boisseau (Vendée)

Invité d’Honneur : Eric LUTER, trompette Parrain : Marc Laferrière, saxophone

Jazz & Cuisine Nouvelle Orléans

+33 2 43 49 45 26

Samedi 21 août

