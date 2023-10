Halloween : repas et soirée dansante Saint-Vaury, 31 octobre 2023, Saint-Vaury.

Saint-Vaury,Creuse

Repas et soirée dansante animés par DJ Laurent.

Au menu : mélange de la sorcière, partie du corps panée avec frites et dessert ensanglanté.

Lots à gagner. Places Limitées..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Dinner and dance party hosted by DJ Laurent.

On the menu: witch’s brew, breaded body parts with French fries and a bloody dessert.

Prizes to be won. Places limited.

Cena y fiesta con DJ Laurent.

En el menú: brebaje de bruja, partes del cuerpo empanadas con patatas fritas y un postre sangriento.

Premios. Plazas limitadas.

Essen und Tanzabend unter der Leitung von DJ Laurent.

Auf dem Menüplan stehen: Hexenmischung, panierter Körperteil mit Pommes frites und blutiger Nachtisch.

Es gibt Lose zu gewinnen. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Creuse Tourisme