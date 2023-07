Foire de Roches Saint-Vaury, 22 juillet 2023, Saint-Vaury.

Saint-Vaury,Creuse

Grande Foire à l’ail et divers produits de foire. Divers producteurs, vêtements.

Restauration possible sur place

Animation musicale.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Great garlic fair and various fair products. Various producers, clothing.

Catering available on site

Musical entertainment

Gran feria del ajo y productos varios de feria. Varios productores, ropa.

Catering disponible in situ

Animación musical

Große Messe für Knoblauch und verschiedene Messeprodukte. Verschiedene Produzenten, Kleidung.

Verpflegung vor Ort möglich

Musikalische Unterhaltung

Mise à jour le 2023-06-13 par Creuse Tourisme