Exposition Françoise Destrebecq et Christian Biard – Manoir de Bourgchevreuil – Cesson-Sévigné 35510 Manoir de Bourgchevreuil – Cesson-Sévigné –, 20 novembre 2021 10:00, Saint-Vallier. 20 et 21 novembre Sur place http://www.christianbiard.com Christian Biard, peintre de la mer et Françoise Destrebecq, pastelliste passionnée exposent leurs peintures au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné (35510) les 20 et 21 novembre 2021. EXPOSITION A CESSON-SEVIGNE Deux peintres au Manoir de Bourgchevreuil à la mi-novembre Pastelliste passionnée, Françoise Destrebecq s’exprime par le portrait de personnages féminins dont elle veut traduire l’âme avec douceur et sensualité, par des jeux de lumières et d’ombres. De façon complémentaire, ses paysages à l’acrylique installent l’eau et ses reflets oniriques avec maîtrise et subtilité. Peintre de la mer, Christian Biard dresse ses portraits de navires avec l’exactItude et le soin du détail exigés par l’Art des Marines. Ses séries actuelles – grands voiliers remorqueurs et paquebots – accompagnent ses visions de la mer réalisées à l’huile : vagues, ombres et lumières, horizons et nocturnes, allant jusqu’au noir et blanc à la limite du réel . Samedi 20 et dimanche 21 novembre 10h à 18h en présence des 2 peintres Manoir de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné Manoir de Bourgchevreuil – Cesson-Sévigné – rue de L’Hôtel de Ville 26240 Saint-Vallier Drôme samedi 20 novembre – 10h00 à 18h00

dimanche 21 novembre – 10h00 à 18h00

