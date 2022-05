Saint Vallier fête la nature ! Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier Au programme : fabrication de bombes à graines, fabrication de produits ménagers, atelier de tri, lecture pour enfants sous les arbres, découverte de la faune et de la flore (visite guidée ou version numérique). communication@saintvallier.fr +33 4 75 23 07 66 https://www.saintvallier.fr/ Saint-Vallier

