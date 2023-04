Ciné Matin – Piro Piro Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Drome . EUR Rendez-vous mercredi 19 avril à 10h pour le deuxième Ciné Matin des vacances. A l’affiche, un programme de courts métrages d’animation accessible dès 3 ans : PIRO PIRO.

Projection suivie d’un atelier.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone. contact@cinegalaure.fr +33 4 75 23 07 26 https://www.cinegalaure.fr/ Saint-Vallier

