Conférence Saint-Valery-sur-Somme, samedi 9 mars 2024.

Conférence Saint-Valery-sur-Somme Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

« Les églises et chapelles de la côte Picarde, de Fort-Mahon à Mers-les-Bains » par André Guerville.

Les picards n’ont pas la réputation d’être aventureux marins, mais il furent de bons chrétiens. La mer leur semblait avant tout périlleuse et nos églises et chapelles de la côte sont remplis d’ex-votos sous la forme de bateaux et de filets de pêcheurs suspendus, accomplissement d’un vœu ou signe de reconnaissance qui sont le point commun de tout ce patrimoine religieux. A travers un diaporama, André Guerville vous invite à redécouvrir les églises de la côte picarde qui vont de Fort-Mahon à Mers-les-Bains, en passant par les trois églises phares que sont le Crotoy, Saint-Valery et Ault, sans oublier les chapelles de Quend – Plage, de Saint-Valery et de Cayeux.

Organisée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme et du Ponthieu.

0 .

Place des Pilotes

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr



L’événement Conférence Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2024-01-15 par SIM Hauts-de-France – OT DE LA BAIE DE SOMME