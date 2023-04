Repas-Spectacle « Benjamin : magicien close-up et show grandes illusions » Restaurant Côté Sud, 3 décembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Voilà la date pour clôturer votre année à l’approche de Noël, là aussi il est probable qu’une autre date soit nécessaire pour satisfaire tout le monde. Benjamin médaille de bronze au championnat de France de 2018, vous coupera le souffle par ses tours de close-up de table à table, avant un spectacle d’une heure de grande illusion.

Repas -Spectacle à 12h au Côté Sud.

Tarif 58€ (entrée , plat, dessert, café, apéritif, 1 verre de vin et comprend le spectacle)

Sur réservation uniquement.

2023-12-03 à 12:00:00

Restaurant Côté Sud

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Here is the date to close your year in the run-up to Christmas, there too it is likely that another date is needed to satisfy everyone. Benjamin bronze medal at the 2018 French championship, will take your breath away with his close-up tricks from table to table, before a one-hour show of grand illusion.

Meal – Show at 12pm at Côté Sud.

Price 58? (starter, main course, dessert, coffee, aperitif, 1 glass of wine and includes the show)

On reservation only

Esta es la cita para cerrar tu año de cara a Navidad, de nuevo es probable que se necesite otra fecha para satisfacer a todo el mundo. Benjamin, medalla de bronce en el Campeonato de Francia 2018, te dejará sin aliento con sus trucos de close-up de mesa en mesa, antes de un gran espectáculo de ilusionismo de una hora.

Comida y espectáculo a las 12h en Côté Sud.

Precio 58? (entrante, plato principal, postre, café, aperitivo, 1 copa de vino e incluye el espectáculo)

Sólo con reserva

Hier ist der Termin, um Ihr Jahr kurz vor Weihnachten abzuschließen, auch hier ist wahrscheinlich ein anderer Termin nötig, um alle zufrieden zu stellen. Benjamin, Bronzemedaillengewinner bei den französischen Meisterschaften 2018, wird Ihnen mit seinen Close-up-Tricks von Tisch zu Tisch den Atem rauben, bevor eine einstündige Show mit großen Illusionen beginnt.

Essen und Show um 12 Uhr im Côté Sud.

Preis 58? (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Kaffee, Aperitif, 1 Glas Wein und beinhaltet die Show)

Nur mit Reservierung

