Régate d’hiver – Voilier habitable 40 quai du Havre, 18 novembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Venez admirer la régate depuis le front de mer de 12h30 à 16h.

Sous réserve des conditions météos.

Possibilité de participer sur le voilier de type Grand Surprise ou de type J80 dans le cadre de l’école de voile du Club Nautique Valeriquais (sur réservation ) ou possibilité avec son propre voilier..

2023-11-18 à 12:30:00 ; fin : 2023-11-18 16:00:00. .

40 quai du Havre Club nautique valeriquais

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Come and admire the regatta from the waterfront from 12:30 to 4:00 pm.

Subject to weather conditions.

Possibility to participate on the Grand Surprise or J80 type sailboat within the framework of the sailing school of the Valeriquais Nautical Club (on reservation) or possibility with your own sailboat.

Venga a ver la regata desde el paseo marítimo de 12.30 a 16.00 horas.

Sujeto a las condiciones meteorológicas.

Posibilidad de participar en el velero tipo Grand Surprise o J80 en el marco de la escuela de vela del Club Nautique Valeriquais (previa reserva) o posibilidad con su propio velero.

Bestaunen Sie die Regatta von der Strandpromenade aus von 12:30 bis 16:00 Uhr.

Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.

Es besteht die Möglichkeit, auf einem Segelboot vom Typ Grand Surprise oder vom Typ J80 im Rahmen der Segelschule des Club Nautique Valeriquais teilzunehmen (auf Reservierung ) oder die Möglichkeit, mit seinem eigenen Segelboot teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-01-18 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité