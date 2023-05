Stage sur optimist CNV – Quai du Havre, 31 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Pendant les vacances de printemps, d’été et de Toussaint, le club Nautique Valeriquais organise des stages sur optimist. Découverte et enseignement de la voile légère dans le port de plaisance. Pour enfants de 6 à 12 ans.

Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, d’une durée de 2h30.

Tarif 120€/semaine + passeport voile FFV 12€.

Réservation obligatoire.

Lundi 2023-07-31 à ; fin : 2023-08-04 . .

CNV – Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



During the spring, summer and autumn vacations, the Valeriquais Nautical Club organizes training courses on optimist. Discovery and teaching of light sailing in the marina. For children from 6 to 12 years old.

5-day course, from Monday to Friday, lasting 2h30.

Price 120€/week + FFV sailing passport 12€.

Reservation required

Durante las vacaciones de primavera, verano y otoño, el Club Náutico de Valeriquais organiza cursillos en Optimist. Descubrimiento y enseñanza de la vela ligera en el puerto deportivo. Para niños de 6 a 12 años.

Curso de 5 días, de lunes a viernes, con una duración de 2h30.

Precio 120€/semana + pasaporte de vela FFV 12€.

Reserva obligatoria

Während der Frühlings-, Sommer- und Allerheiligenferien organisiert der Club Nautique Valeriquais Kurse auf Optimisten. Entdeckung und Unterricht des Leichtsegelns im Yachthafen. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

5-tägiger Kurs, von Montag bis Freitag, Dauer 2,5 Stunden.

Tarif 120?/Woche + FFV-Segelpass 12?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité