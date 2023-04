Animation nature : à la recherche des fossiles, 29 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Les bords de mer regorgent de trésors géologiques… Venez les découvrir lors de cette sortie sur la plage. Expériences scientifiques, fossiles et histoire du pays de Caux seront au programme !

RDV à 14h30.

Durée : 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité)..

2023-07-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-29 16:30:00. .

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



The seashores are full of geological treasures? Come and discover them during this outing on the beach. Scientific experiments, fossils and history of the Pays de Caux will be on the program!

RDV at 2:30 pm.

Duration: 2 hours.

Free, but reservation is required (limited number of participants).

La orilla del mar está llena de tesoros geológicos? Ven a descubrirlos durante esta excursión a la playa. Experimentos científicos, fósiles y la historia de la región de Caux formarán parte del programa

Punto de encuentro a las 14.30 h.

Duración: 2 horas.

Gratuito, pero es necesario reservar (número limitado de participantes).

Am Meer gibt es viele geologische Schätze Entdecke sie bei diesem Ausflug an den Strand. Wissenschaftliche Experimente, Fossilien und die Geschichte des Pays de Caux stehen auf dem Programm!

Treffpunkt um 14:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos, aber Reservierung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl).

