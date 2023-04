Promenade en mer à bord de l’Eros Quai du Havre, 20 juin 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Le bateau Eros vous propose une promenade en mer d’une heure au départ de Saint Valery en Caux, pour découvrir la Côte d’Albâtre.

2 départs : 11h30 + 15h. Sur réservation à partir de 25 passagers.

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent évoluer selon les conditions météo et les réservations. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance..

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 . .

Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



The boat Eros offers you a one-hour sea trip from Saint Valery en Caux, to discover the Alabaster Coast.

2 departures: 11:30 am + 3 pm. Reservations required for 25 passengers or more.

Ticketing at the hut on the quay, near the bridge.

Schedules may change according to weather conditions and reservations. Plan to come 15 minutes in advance.

El barco Eros le propone una excursión marítima de una hora desde Saint Valery en Caux, para descubrir la Côte d’Albâtre.

2 salidas: 11h30 + 15h00. Con reserva a partir de 25 pasajeros.

Taquilla en la caseta del muelle, cerca del puente.

Los horarios pueden cambiar en función de las condiciones meteorológicas y las reservas. Prevea venir con 15 minutos de antelación.

Das Schiff Eros bietet Ihnen eine einstündige Bootsfahrt von Saint Valery en Caux aus an, um die Alabasterküste zu entdecken.

2 Abfahrten: 11:30 + 15:00 Uhr. Mit Reservierung ab 25 Passagieren.

Ticketverkauf in der Hütte auf dem Kai, in der Nähe der Brücke.

Die Zeiten können sich je nach Wetterbedingungen und Buchungen ändern. Planen Sie, 15 Minuten vorher zu kommen.

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité