Théâtre création « Rouge dents » Le Rayon vert, 4 mai 2023, Saint-Valery-en-Caux.

COMPAGNIE LES GRANDES MARÉES

Conte dansé et monologue à deux voix, Rouge dents est l’histoire d’une adolescente face à son miroir. Elle regarde ses baskets neuves ; elle les déteste. Leur rouge trop voyant trahit tout ce qu’elle veut cacher : il révèle son corps dans ses imperfections, ses pulsions, sa part d’immaîtrisable. C’est pour le fuir, pour se fuir qu’elle part en courant dans les bois. Face aux carcans féminins, une seule solution : mordre… Forme hybride entre théâtre et danse, Rouge dents trace l’itinéraire intime d’une adolescente en quête de son propre corps et en proie aux injonctions du féminin contemporain. La pièce est une réflexion sur la construction de soi face à la dictature de l’image.

DURÉE 1H05

TARIFS B : 10 à 19€

12 ans +

A 20 h au Rayon vert.

2023-05-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-04 . .

Le Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



COMPANY LES GRANDES MARÉES

A danced tale and a monologue in two voices, Rouge dents is the story of a teenager in front of her mirror. She looks at her new sneakers; she hates them. Their too conspicuous red betrays everything she wants to hide: it reveals her body in its imperfections, its impulses, its unmanageable part. It is to flee it, to flee herself that she leaves running in the woods. Faced with the female shackles, there is only one solution: to bite… A hybrid form between theater and dance, Rouge dents traces the intimate itinerary of a teenager in search of her own body and in prey to the injunctions of contemporary femininity. The piece is a reflection on the construction of oneself in the face of the dictatorship of the image.

DURATION 1H05

RATES B : 10 to 19€

12 years old and up

At 8pm at the Rayon vert

EMPRESA LES GRANDES MARÉES

Un cuento bailado y un monólogo a dos voces, Rouge dents es la historia de una adolescente frente a su espejo. Mira sus nuevas zapatillas; las odia. Su rojo demasiado llamativo traiciona todo lo que ella quiere ocultar: revela su cuerpo en sus imperfecciones, sus impulsos, su lado ingobernable. Es para huir de ella, para escapar de sí misma, que va corriendo por el bosque. Frente a los grilletes femeninos, sólo hay una solución: morder… Forma híbrida entre el teatro y la danza, Rouge dents traza el itinerario íntimo de una adolescente en busca de su propio cuerpo y presa de los mandatos de lo femenino contemporáneo. La obra es una reflexión sobre la construcción de uno mismo frente a la dictadura de la imagen.

DURACIÓN 1H05

TARIFAS B: ¿De 10 a 19?

12 años o más

A las 20:00 horas en el Rayon Vert

COMPAGNIE LES GRANDES MARÉES

Rouge dents, ein getanztes Märchen und ein zweistimmiger Monolog, ist die Geschichte eines Teenagers, der vor seinem Spiegel steht. Sie betrachtet ihre neuen Turnschuhe; sie hasst sie. Ihr auffälliges Rot verrät alles, was sie verbergen will: Es enthüllt ihren Körper mit all seinen Unvollkommenheiten, seinen Trieben, seinem unbeherrschbaren Teil. Um vor ihm und vor sich selbst zu fliehen, läuft sie in den Wald. Angesichts der weiblichen Zwangsjacken gibt es nur eine Lösung: beißen… Als Hybridform zwischen Theater und Tanz zeichnet Zahnrot den intimen Weg eines Teenagers nach, der auf der Suche nach seinem eigenen Körper ist und mit den Vorgaben der zeitgenössischen Weiblichkeit zu kämpfen hat. Das Stück ist eine Reflexion über die Selbstkonstruktion angesichts der Diktatur des Bildes.

DAUER 1H05

TARIFE B: 10 bis 19€

12 Jahre +

Um 20 Uhr im Grünen Rayon

