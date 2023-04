Initiation pêche en mer à bord de l’Eros Quai du Havre, 30 avril 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Le bateau Eros vous emmène pour la journée pour une initiation à la pêche en mer. Le matériel (cannes à pêche) peut être réservé en avance. Chacun partira avec ce qu’il aura pêché. Prévoir un pique-nique.

Départ 7h, retour en fin de journée, Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent évoluer selon les conditions météo et les réservations. Uniquement sur réservation.

Prévoir de venir 15 minutes à l’avance.

Durée : environ 6-7h.

2023-04-30 à 07:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



The boat Eros will take you for a day for an introduction to sea fishing. The equipment (fishing rods) can be reserved in advance. Everyone will leave with what they have fished. Please bring a picnic.

Departure 7am, return at the end of the day, Ticket office at the hut on the quay, near the bridge.

Schedules may change according to weather conditions and reservations. Only on reservation.

Plan to come 15 minutes in advance.

Duration : about 6-7h

El barco Eros le llevará durante un día para iniciarse en la pesca marítima. El equipo (cañas de pescar) se puede reservar con antelación. Cada uno se irá con lo que haya pescado. Se ruega traer un almuerzo tipo picnic.

Salida a las 7 h, regreso al final del día. Taquilla en la caseta del muelle, cerca del puente.

Los horarios pueden variar en función de las condiciones meteorológicas y las reservas. Es necesario reservar.

Prevea venir con 15 minutos de antelación.

Duración: unas 6-7 horas

Das Boot Eros nimmt Sie für einen Tag mit zu einer Einführung in das Hochseeangeln. Die Ausrüstung (Angelruten) kann im Voraus reserviert werden. Jeder wird mit dem, was er geangelt hat, nach Hause gehen. Bringen Sie ein Picknick mit.

Abfahrt 7 Uhr, Rückkehr am Ende des Tages, Kartenverkauf in der Hütte auf dem Kai, in der Nähe der Brücke.

Die Zeiten können sich je nach Wetterbedingungen und Reservierungen ändern. Nur mit Reservierung möglich.

Planen Sie, 15 Minuten vorher zu kommen.

Dauer: ca. 6-7 Stunden

