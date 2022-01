Saint valentin sur les pistes Métabief, 14 février 2022, Métabief.

Saint valentin sur les pistes Métabief

2022-02-14 – 2022-02-14

Métabief Doubs Métabief

Venez skier en amoureux et profiter d’animations :

• Petit déjeuner offert

• Venez en amoureux vous faire prendre en photo et repartez avec un petit cadeau.

• Inscrivez vous au tirage au sort pour gagner une journée de ski et un repas pour deux.

*Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires.

contact@smmo-metabief.com +33 3 81 49 20 00 http://www.station-metabief.com/

Venez skier en amoureux et profiter d’animations :

• Petit déjeuner offert

• Venez en amoureux vous faire prendre en photo et repartez avec un petit cadeau.

• Inscrivez vous au tirage au sort pour gagner une journée de ski et un repas pour deux.

*Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires.

Métabief

dernière mise à jour : 2022-01-15 par