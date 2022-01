SAINT-VALENTIN SOLIDAIRE Ceyras Ceyras Catégories d’évènement: Ceyras

Hérault

SAINT-VALENTIN SOLIDAIRE Ceyras, 12 février 2022, Ceyras.

2022-02-12

Ceyras Hérault Ceyras EUR 20 Pour les amoureux des animaux, Le Cheval des Terres Rouges propose une soirée de Saint-Valentin solidaire, dont les bénéfices iront à l’association K-nelle, pour la protection des animaux maltraités. La soirée sera animée par le légendaire Éric Moreau, l’homme-jukebox !

