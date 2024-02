SAINT-VALENTIN RESTAURANT CHEZ JEANNE LA FERMIÈRE Riolas, mercredi 14 février 2024.

SAINT-VALENTIN RESTAURANT CHEZ JEANNE LA FERMIÈRE Riolas Haute-Garonne

Le Restaurant « Chez Jeanne La Fermière » vous propose un menu spécial Saint-Valentin!

Sur réservation

Au menu :

Vin en supplément

– Foie gras au sel de Guérande et pommes flambées à l’Armagnac

– Bar et fondue de poireaux sauce façon grenobloise

ou

– Filet de bœuf grillé sauce Chimichurri

– Carpaccio d’ananas glace vanille

– Café et ses petits coeurs43 EUR.

RESTAURANT CHEZ JEANNE LA FERMIÈRE Le Village

Riolas 31230 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14 22:00:00



L’événement SAINT-VALENTIN Riolas a été mis à jour le 2024-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE