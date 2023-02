Saint-Valentin / Restaurant Le Tour du Lac Grande-Rivière Château Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château

Jura

Saint-Valentin / Restaurant Le Tour du Lac, 9 mars 2023, Grande-Rivière Château

2023-03-09 – 2023-02-14

Jura EUR 45 45 Le restaurant le Tour du lac vous propose, un menu pour la Saint-Valentin le 14 février. Commençons en douceur avec …

Gratin de noix de St Jacques et crevettes sauce homardine

ou

Salade gourmande au magret fumé, dés de comté et foie gras

ou

Croûte aux morilles et champignons à la crème

*******

Pour s’enivrer….

L’Elixir deCupidon

(Glace pomme et macvin) Continuons avec un soupçon de délicatesse…

Pavé de tubit au citron vert

Sur ses petits légumes croquants

ou

Le filet de boeuf aux morilles et champignons des bois sauce crémé au vin jaune

Garniture du Jardin d’Eden

*******

Une pointe de douceur….

L’assiette de fromage de nos régions Ou Fromage blanc sur coulis de framboise Et pour une recette bien réussie arrosée de passion…

L’assortiment de gourmandises à partager Tarif : 45€/personne letourdulac39150@gmail.com +33 3 84 33 58 08 Grande-Rivière Château

