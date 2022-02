Saint-Valentin par Sodad Reims, 14 février 2022, Reims.

Saint-Valentin par Sodad sodad 36 Rue des Élus Reims

2022-02-14 – 2022-02-14 sodad 36 Rue des Élus

Reims Marne

Célébrez l’amour avec votre moitié à l’occasion de la Saint-Valentin.

Le restaurant Sodad vous prépare à cette occasion un menu des Amoureux, avec son accord Mets & Vins !

Au menu :

*

Pour accompagner votre apéritif :

Thon à la plancha et sauce soja sucré

Saint-Jacques Clémentine

Volaille, Crème de parmesan et balsamique

*

Les entrées :

La fameuse soupe corse et son fromage fondant sur toast

Ou

La raviole ouverte de homard

Ou

Les œufs brouillés à la truffe

*

Les plats :

Les Saint-Jacques et Mousseline de Panais

Ou

Le Pavé de Thon mi-cuit sauce au lard,

Compotée de choux et cannelloni revisité au brocciu

Ou

La Picanha de bœuf Angus, jus truffé et pommes fourchette

Ou

Le suprême de poulet de champagne, jus aux morilles et méli-mélo de légumes

*

Les desserts :

La tarte tatin et sa glace gingembre

Ou

La verrine poire-chocolat

Ou

L’ananas rôti au rhum, chantilly vanille bourbon

*

Pour terminer :

Café ou thé et mignardises

*

N’attendez plus pour réserver !

sodadreims@gmail.com +33 9 88 37 66 77

sodad 36 Rue des Élus Reims

dernière mise à jour : 2022-02-02 par