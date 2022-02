Saint-Valentin par Le Parc Les Crayères Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Saint-Valentin par Le Parc Les Crayères LE PARC LES CRAYÈRES 64 Boulevard Henry Vasnier Reims

2021-02-13

Reims Marne Le Domaine Les Crayères célèbre la Saint-Valentin ! Pour cette soirée romantique, le restaurant Le Parc s’associe au Champagne Pol Roger. Plusieurs cuvées de la prestigieuse Maison seront à déguster en accord avec le délicieux menu imaginé par le Chef Philippe Mille. Au menu de ce dîner de la Saint-Valentin : Apéritif : Champagne Pol Roger Brut Réserve – Servi en Jéroboam

Entrée : Hommage à « Notre Dame de Reims » Vitrail de langoustines marinées au Verjus Champagne Pol Roger Blanc de Blancs 2013

Plat : Noix de Saint-Jacques et truffe cuite sur les sarments Millefeuille de céleri, jus de moules Champagne Pol Roger Vintage 2008 – Servi en Magnum

2ème plat : Volaille de la Cour d’Armoise truffée Courge confite, copeaux de châtaignes Champagne Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill 2012

Dessert : La rose de la Saint-Valentin Sorbet Champagne au cranberry Champagne Pol Roger Vintage Rosé 2015 Lors de ce dîner, Eunile Lee, célèbre harpiste, vous entraînera dans son univers délicat.

