Saint-Valentin par le Gueuleton Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Saint-Valentin par le Gueuleton Reims, 14 février 2022, Reims. Saint-Valentin par le Gueuleton Gueuleton 1 Place des Martyrs de la Résistance Reims

2022-02-14 – 2022-02-14 Gueuleton 1 Place des Martyrs de la Résistance

Reims Marne Exceptionnellement pour la St Valentin, la cheffe vous a concocté un menu spécial.. Amuse bouche

Cannelé au saumon

Feuilleté au jambon cru

*

Entrées au choix :

Carpaccio de Saint Jacques vinaigrette d’algues à la Mangue

ou

Déclinaison de foie gras (foie gras mi-cuit, escalopes de foie gras balsamique de framboise et crème brûlée au foie gras)

*

Plats au choix :

Filet de bœuf français aux pleurotes, pomme paillasson, jus corsé

ou

Cabillaud en croûte d’herbes fondue de poireau et nage d’écrevisse

*

Dessert :

Planche gourmande pour 2 personnes

Guimauve au chocolat, macaron framboise, tiramisu à la fraise et biscuits rose de Reims imbibé au champagne, financier pistache, pain perdu caramel laitier reims@gueuleton.fr +33 3 26 03 58 84 Gueuleton 1 Place des Martyrs de la Résistance Reims

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Gueuleton 1 Place des Martyrs de la Résistance Ville Reims lieuville Gueuleton 1 Place des Martyrs de la Résistance Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Saint-Valentin par le Gueuleton Reims 2022-02-14 was last modified: by Saint-Valentin par le Gueuleton Reims Reims 14 février 2022 Marne Reims

Reims Marne