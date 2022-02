Saint-Valentin par le Champ Paveau Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Saint-Valentin par le Champ Paveau Tinqueux, 13 février 2021, Tinqueux.

2021-02-13

Tinqueux Marne Célébrez l’amour à l’occasion de la Saint-Valentin au restaurant Le Champ Paveau. Au menu : Amuse bouche : Croustillant de homard et coupe de Champagne

*

Entrée : Millefeuille de foie gras, compote de poires, tuiles de parmesan et pain d’épices du chef

*

Plat : Pavé de sandre juste snacké, risotto de lentilles béluga, et réduction de biscuits roses et gingembre.

*

Trou champenois

*

Dessert : Sphère du désir : chocolat noir et framboises. Réservation conseillée. h0428@accor.com +33 3 26 08 11 61 Route de Soissons Le Champ Paveau Tinqueux

