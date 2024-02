SAINT-VALENTIN CASCAROT Lechâtelet, mercredi 14 février 2024.

SAINT-VALENTIN CASCAROT Lechâtelet Côte-d’Or

DEJEUNER A PARTIR DE 12H00 ET DÎNER A PARTIR DE 19H00

PRIX 29€ par personne

MENU

• APERITIF Kir royal et ses mises en bouche

• ENTREE Feuilleté aux champignons et aux escargots

• PLAT Filet mignon de porc en croûte d’herbes et moutarde, légumes de saison

• DESSERT Cheesecake craquant pistaches et framboises

(Alcool, boissons diverses non compris) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 12:00:00

fin : 2024-02-14

CASCAROT 2 Grande Rue

Lechâtelet 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement SAINT-VALENTIN Lechâtelet a été mis à jour le 2024-02-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR