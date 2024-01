Saint Valentin Le Temps d’un séjour à la Chartreuse du Bignac Route du Bignac Saint-Nexans, mercredi 14 février 2024.

Saint Valentin Le Temps d’un séjour à la Chartreuse du Bignac Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

A l’occasion de la Saint Valentin, venez vivre un moment spécial à la Chartreuse du Bignac

Forfait tout compris du 14 au 15 février 2024

La nuit dans la chambre double de votre choix + une surprise en chambre + le diner (hors boissons) + le petit-déjeuner inclus

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, le diner gastronomique 6 services signé par notre Cheffe et son second vous sera servi (voir détail ci-dessous).

Notre maître d’hôtel vous proposera une carte des vins élaborée en accord avec les mets.

Première Entrée

Queue de Homard à l’exotique

Deuxième Entrée

Farce fine de volaille, champignons et noix de coco

Poisson

Saint-Jacques rôties, risotto de manioc aux baies roses

Viande

Tourte à partager Pigeon et Foie Gras, sauce framboise balsamique

Pré-dessert

Gelée de citron, crème à la menthe et granité au rhum

Dessert

Tamarillo d’amour

Tamarillo d'amour

Route du Bignac La Chartreuse du Bignac

Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@abignac.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-15



