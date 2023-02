SAINT-VALENTIN, le Gala Burlesque à la Nouvelle Ève LA NOUVELLE EVE, 14 février 2023, PARIS.

SAINT-VALENTIN, le Gala Burlesque à la Nouvelle Ève LA NOUVELLE EVE. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 90.0 à 190.0 euros.

LA NOUVELLE EVE PARIS 25, rue Pierre Fontaine Paris

My Valentine, le Gala Burlesque



Le Paris Burlesque Show Accueille un public adulte pour un dîner-spectacle exceptionnel fusionnant théâtre, burlesque, musique live, danse, cirque et glamour.

Soyez des nôtres pour partager une soirée de Gala hors du temps pour la Saint Valentin !

Au programme :

• 20h00 – 20h45 : COUPE de bienvenue & PRÉ-SHOW

Assortiment de petits fours



• 21h00: DINER-SPECTACLE sur mesure

Maître de cérémonie et 15 artistes talentueux de la scène Burlesque en totale immersion avec le public

Diner-Spectacle avec ses assortiments d’amuse-bouche salés et sucrés servis en quatre temps par nos maitres d’hôtel

Bouteille de champagne prestige ou vin comprise, selon la formule

• 23h30 – 02h00 : DANCING SHOW avec DJ set

L’événement s’anime avec notre DJ pour laisser place à une soirée dansante sur la scène de la Nouvelle Eve.



Nous demandons aux clients de se présenter en tenue élégante :



« Mesdames, mettez votre féminité à l’honneur avec une tenue élégante, un brin sexy.

Messieurs, pour accompagner ces dames, nous vous attendons en chaussures habillées et en chemise. L’élégance d’un gentleman est requise.

Les baskets, les shorts et les jeans clairs sont prohibés !

La direction se réserve le droit d’entrée. »

TARIFS



• Catégorie 1

Dîner-spectacle CHAMPAGNE

Coffret offert « Paloma Casile Collection ». Très chic !

• Catégorie 2

Dîner-spectacle VIN

• Spectacle CHAMPAGNE

