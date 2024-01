Saint-Valentin La Saucelle, samedi 17 février 2024.

Saint-Valentin La Saucelle Eure-et-Loir

Amoureuses et amoureux, cette fête est pour vous. Le restaurant le grand claireau vous propose un repas tendresse aves ses amuses bouches, sa douceur de volaille et velours de champignons suivi de plaisir gourmand et pour terminé un gros cœur meringué. Sur réservation jusqu’au 07/02. Possibilité à emporter.35 EUR.

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17



