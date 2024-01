Saint Valentin – Jeu de piste amoureux et Escale Gourmande Autre lieu Genève, mercredi 14 février 2024.

Saint Valentin – Jeu de piste amoureux et Escale Gourmande Pour la Saint-Valentin, partez à la découverte de la Vieille-Ville et de votre amoureux.se au travers d’un jeu de piste mêlant secrets historiques, anecdotes sur votre couple et escale gourmande Mercredi 14 février, 17h00 Autre lieu CHF 49.90- (jeu de piste seul) CHF 89.90.- (jeu de piste + escale gourmande) Tarif pour un couple

Début : 2024-02-14T17:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T17:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Et si pour la Saint Valentin vous mettiez un peu de piquant dans votre vie de couple en vous lançant un challenge inédit ? Avec ce jeu de piste spécial couples, vous partez à la recherche des trésors enfouis de la Vieille Ville mais également de toutes ces petites choses qui font que vous aimez tant votre chéri.e !

Secrets historiques et défis amoureux

Carnets de jeu en main, yeux dans les yeux, vous sillonnerez la Vieille Ville de Genève à la conquête de vos nombreux défis. Cette quête mystérieuse vous permettra non seulement de mieux connaitre l’Histoire insolite de la Ville mais aussi votre amoureux.se !

Entre deux énigmes historiques, vous vous amuserez à répondre aux questions sur les gouts et envies de votre partenaire, une bonne façon de passer un moment complice et amusant avec votre amour. A la fin du jeu, votre couple n’aura plus de secrets pour vous !

Une escale gourmande pour encore plus de plaisir

Et pour un moment encore plus complice, vous pourrez faire une escale gourmande lors de votre jeu de piste et déguster de succulents produits locaux artisanaux ! Vous dégusterez ainsi d’incroyables cocktails aphrodisiaques au bar Le Radar de Poche, réalisés par un bartender multi médaillé. Avec ou sans alcool, vous découvrirez notamment un incroyable cocktail au chocolat. Ce sera l’occasion également de gouter des produits distillés non alcoolisés, au gout inimitable !

Pour accompagner vos cocktails, vous aurez le plaisir de déguster des chocolats pralinés au gout exceptionnel, créés par un chocolatier genevois de renom.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemanexperiences.com/events/jeu-gourmand-histoire-amour »}]

