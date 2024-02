Saint-Valentin épicurienne | HOBA HOBA Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adultes. gratuit sous condition

Atelier création d’un lubrifiant naturel : 10€ par personne

L’art de se masser à deux : 30€ par couple

HOBA remet le couvert pour la Saint-Valentin avec une nouvelle soirée caliente ! Seul·e ou accompagné·e, mettez vos sens à l’éveil en participant à un atelier de fabrication de lubrifiant naturel avec Houda Dafir, en jouant au bingo du love animé par notre drag queen préférée Catherine Pine O’Noir ou en vous initiant aux techniques de massage en duo par Canelle Ferrar et Christophe Chaplain !

Les ateliers sont sur réservation & le bingo en entrée libre, mais on vous conseille d’arriver tôt !

Au programme :

Création d’un lubrifiant naturel maison. [19h30 à 21h45] – dans la cuisine (rdc)

Pour la St Valentin Houda Dafir, naturopathe passionnée par la santé holistique et le bien-être, vous propose un atelier pour explorer la fabrication d’un lubrifiant naturel, parfait pour des moments intimes à deux. Une expérience ludique pour éveiller votre sensualité de manière saine et naturelle !

10€ par personne / [billetterie]

session n°1 : 19h30-20h15 / session n°2 : 20h15-21h / session n°3 21h-21h45

‍♀️ L’art de se masser à deux. [19h45 à 20h45] et [21h à 22h] – dans le petit salon (-1)

Offrez-vous une expérience sensorielle grâce à notre atelier pour apprendre à masser en duo. Vous repartirez avec des compétences pour développer votre sens du toucher, vous reconnecter à vous-même et à votre partenaire, mais aussi avec le plaisir d’avoir expérimenté une nouvelle dimension de l’intimité.

Cet atelier de massage en duo est animé par Canelle Ferrari (Masseuse) et Christophe Chaplain (Masseur – Sophrologue), passionnés par le massage, ils ont à cœur de transmettre leur savoir (massage, auto-massage, danse et sophrologie), ils s’unissent aujourd’hui pour vous offrir un nouveau regard sur le massage et sur la relation à l’autre.

Le massage se pratique sur les vêtements, venez en tenue confortable.

30€ par couple (2 sessions de 1h – 6 couples maximum par session) [billetterie]

Information inscription : La réservation se fait via le lien calendly, puis un lien de paiement sera envoyé dans les 24h, une fois le paiement réalisé, un mail de confirmation sera envoyé.

Bingo du love avec Catherine Pine O’Noir. [20h à 23h] – au forum (rdc)

Des grilles, des boules, des lots coquins, du love et des binouzes à gogo !

Drag queen de la dernière heure, mais pas de la dernière pluie, elle connaît tous ses classiques LGBTQ+ mais moins l’art du contouring. Perles autour du cou et aux poignets : la blancheur lubrifiée lui sied à merveille. Vous pouvez lui faire confiance pour épicer votre soirée. Véritable reine du bingo, elle manie mieux le micro que les ustensiles de cuisine, mais une chose est sure vous n’aurez qu’une envie : passer à la casserole ! Piquante juste comme il faut, elle est l’ingrédient secret qui manquait à votre semaine.

Catherine vous prépare une sélection de lots coquins offerts par la marque LELO !

Entrée libre

HOBA 43 rue Bernard Buffet 75017 Paris

Contact : https://hoba.paris/evenement/saint-valentin-epicurienne/ https://fb.me/e/4U6KywW7o

HOBA