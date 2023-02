SAINT VALENTIN CULTURELLE LA VOIX SUBLIMEE PAR DES CHOCOLAT Place des Abbesses, 14 février 2023, PARIS.

SAINT VALENTIN CULTURELLE LA VOIX SUBLIMEE PAR DES CHOCOLAT Place des Abbesses. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 18:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Et si vous visitiez Montmartre avec les plus belles histoires et chansons d’amour pour la St Valentin ?Veronica Antonelli propose à l’occasion du jour de la St Valentin une variante « LOVE » de ses célèbres visites chantées « Montmartre enchanté », sur le thème de l’amour à travers des poèmes, des chansons populaires ou des airs lyriques afin de découvrir un des sites les plus romantiques de Paris, la butte Montmartre, autrement.Un temps sera prévu pour que quelque soit votre mode (en solo ou en couple), ce jour-là le public relève le défi de déclarer sa flamme, à la Vie ou à votre aimé(e), divin ou terrestre, en poésies et/ou en chansons. #MontmartreLoveChallengeComme depuis 2013, alors que vous serez transportés par la voix de la cantatrice, une dégustation de chocolats des plus raffinés sublimera ce moment divin pour élever vos sens des Abbesses jusqu’au Sacré-Coeur…Suivant le parcours original de « Montmartre Enchanté » dont nous célébrons les 10 ans en 2023, la visite chantée et commentée créé par la cantatrice Veronica Antonelli, venez chanter l’amour dans toutes ses tonalités ! #MontmartreEnchanté10Assister à Montmartre enchanté, c’est bénéficier de l’expertise certifiée de 19 années d’exploration de l’espace, de l’environnement, des architectures, des matériaux et… des monuments de sa voix a capella. Veronica Antonelli est révélatrice d’identité sonore depuis 2005, grâce au concept innovant « Monuments enchantés » qui est à la frontière entre le tourisme, la culture et la valorisation du patrimoine et qui est reconnu officiellement par Unesco et qui a obtenu 4 Prix.Un concept qui fait l’objet d’une collaboration pilote avec le CNRS d’Aix-en-Provence et Prisme de Marseille. Ayant à son actif un répertoire qui s’étend de la chanson française, jazz, pop music, chants sacrés, aux airs baroque, opérette ou d’opéra, quelque soit le tube qu’elle interprète pour vous, dans une proximité rare avec une artiste d’un tel talent, vous êtes immédiatement transportés.Partagez une succulente saint Valentin culturelle 2023 que votre coeur soit pris ou qu’il soit à prendre !Rdv PLace des Abbesses à la sortie du métro Abbesses ligne 12. 11H et 18H. Durée environ 1H45 Veronica Antonelli Veronica Antonelli

Place des Abbesses PARIS place du Tertre Paris

