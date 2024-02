Saint Valentin Café de l’horloge Seilhac, mercredi 14 février 2024.

Saint Valentin Café de l’horloge Seilhac Corrèze

Menu Mise en bouche Velouté de butternut et cèpes poêlés Entrées Marbré de volaille et foie gras et son chutney de mangue ou Ceviche de cabillaud aux herbes fraîches et vinaigrette passion Plats Noix de St Jacques poêlées, compotée d’endives, crème d’herbes vertes ou Filet de canette foie gras poêlé sauce griottes et sa garniture Desserts Carpaccio d’ananas, glace vanille et son caramel beurre salé ou Baba au rhum ambré, compotée de myrtilles et chantilly Tarif 35 € – EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant Café de l’horloge

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Saint Valentin Café de l’horloge Seilhac a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze