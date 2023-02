Saint-Valentin Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Voici quelques adresses de restaurants qui proposent un menu spécial Saint Valentin. Cliquer sur le bouton : « voir le site » situé à droite de l’écran pour découvrir les menus. Restaurants :

– Restaurant Italien le Visconti à Besançon

– Restaurant de l’Etoile à Saône

– Brasserie du Commerce à Besançon

– Restaurant la Belle Epoque à Pouilley-Français : repas dansant le dimanche 12 février à midi

– Restaurant le Clémenceau à Besançon

– Restaurant la Charrette à Besançon

– Restaurant les 4 Saisons à Besançon https://www.canva.com/design/DAFZPYbnDbw/W8iuW7K0hrtsJu_2EGNBKQ/view?utm_content=DAFZPYbnDbw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Besançon

