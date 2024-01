Saint-Valentin avec Moi & Mes Enfants Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Moi & Mes Enfants organise un évènement à l’occasion de la Saint Valentin, le 16 février 2024.

Tiers-Lieu 13ème – Atelier Saint-Valentin – 16/02/24

Rejoignez-nous pour un atelier Saint-Valentin le vendredi 16 février de 18h00 à 21h00 au sein de notre Tiers-Lieu au 84 boulevard Vincent Auriol, Paris.

Stéphanie, Psycho-Socio-Esthéticienne animera un atelier collectif autour de la colorimétrie et des conseils soins et beauté. Par la suite, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous aurez l’occasion de vous faire maquiller.

Nous immortaliserons ce moment avec une séance photo !

Enfin, nous clôturerons cet atelier en beauté avec buffet & mocktails.

Nounous, activités, encas et jeux seront mis en place afin que vous puissiez profiter totalement de ce temps pour vous.

Selon l’âge de votre/vos enfant.s la garde se fera au sein de notre Tiers-Lieu ou dans notre local situé au 7 rue du Docteur Charles Richet pour les plus grands.

C’est l’occasion idéale de vous accorder une pause bien méritée ! Nous vous attendons nombreux.ses !

Informations complémentaires

Quand ? Vendredi 16 février, de 18h00 à 21h00

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Tarifs ? Formule Adhérents Adulte + enfant.s 5€, Non-Adhérents 10€

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème 84 Bd Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/387050-s-tiers-lieu-13eme-saint-valentin-16-02-2024-18h-21h +33983677283 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

libre de droit- canva