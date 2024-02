SAINT VALENTIN AU WOUAF PARC Saint-Georges-Buttavent, dimanche 11 février 2024.

La St Valentin des toutous au Wouaf Parc. Viens t’amuser, et rencontrer des copains.

Le Dimanche 11 Février de 14h à 17h

En toute simplicité pour rencontrer de nouveaux copains

Sur réservation juste ici https://calendar.google.com/…/AcZssZ1shKN1vgvX54iC2JZrk…

S’il n’y a plus de créneau n’hésitez pas à me contacter par téléphone

Possibilité de venir dès 14h

( Prévoyez bottes et serviettes ) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00

Le Waouf Parc

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire lewouafparc@gmail.com

