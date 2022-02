Saint-Valentin au Verbinum Vervins, 14 février 2022, Vervins.

Saint-Valentin au Verbinum Vervins

2022-02-14 – 2022-02-14

Vervins Aisne Vervins

70 70 Votre Bar Restaurant Le Verbinum vous propose un délicieux repas à partager avec votre moitié :

Cocktail Cupidon

Foie gras et sa confiture de figues ou cassolette de Saint-Jacques

Médaillon de veau à la crème de Maroilles accompagné de sa purée et de son fagot de haricots verts ou duo de poissons et son risotto

Gourmandises des amoureux

Réservation obligatoire par téléphone.

+33 3 23 98 73 19

