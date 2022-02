Saint Valentin au restaurant le Rem’ Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Le restaurant Le Rem’ vous propose de fêter la Saint Valentin le samedi 12 au soir et le lundi 14 Février 2022. Un Menu qui vous met l’eau à la bouche et éveille vos sens ! Menu à 45€ : Oeuf parfait, étuvée de poireau et sauce truffe

*

Pavé de veau et artichaut sauté au beurre, siphon de pomme de terre

*

Sphère chocolat framboise, crémeux yuzu Menu à 36€ : Crème de panais accompagné de croûtons et d’huile de noix

*

Ballotins de volaille de champagne aux petits légumes

*

