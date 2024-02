Saint-Valentin au restaurant du Château Campagne, mercredi 14 février 2024.

Menu de la Saint-Valentin au restaurant du château à Campagne pour le déjeuner et le dîner. Sur réservation.

Menu de la Saint-Valentin au restaurant du Château de Campagne cocktail des amoureux et ses amuses bouches, assiettes de 3 gourmandises (velouté de potimarron, tempura de crevettes, tartare de saumon fumé), brochette de cabillaud et St Jacques aux tagliatelles de légumes, sauce homardine, ballotine de volaille aux cèpes, poêlée hivernale, cabécou chaud salade, autour de la pomme, café. Pour le déjeuner et le dîner. Sur réservation. EUR.

2024-02-14

Le bourg

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine hotelduchateau@gmail.com

