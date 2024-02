Saint-Valentin au restaurant de Bouilhac Hôtel Restaurant de Bouilhac Montignac-Lascaux, mercredi 14 février 2024.

Saint-Valentin au restaurant de Bouilhac Hôtel Restaurant de Bouilhac Montignac-Lascaux Dordogne

19h. Plongez dans une symphonie de saveurs et d’amour avec notre menu spécial Saint -Valentin, conçu pour enchanter vos papilles et raviver la flamme de la passion. 70€ hors boisson.

Plongez dans une symphonie de saveurs et d’amour avec notre menu spécial Saint -Valentin, conçu pour enchanter vos papilles et raviver la flamme de la passion.

Au menu :

Entrée oeuf poché sur variation de betteraves et son coulis de roquette.

Mer tarte fine aux coques, choux fleur et pistaches concassées.

Terre suprême de pigeon et son jus à la truffe, foie gras, déclinaison de légumes.

Pré dessert :aAssortiment d’agrumes, meringue et sa glace mojito

Dessert craquant au chocolat passionné et grenade.

Pensez à réserver ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Hôtel Restaurant de Bouilhac 6 Avenue Professeur Faurel

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hoteldebouilhac.com

L’événement Saint-Valentin au restaurant de Bouilhac Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère