Saint-Valentin au restaurant Au Coup d’Frein Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Tannerre-en-Puisaye

Yonne

Saint-Valentin au restaurant Au Coup d’Frein Rue Saint-Blaise, 14 février 2023, Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye. Saint-Valentin au restaurant Au Coup d’Frein Restaurant Le Coup d’frein Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Yonne Rue Saint-Blaise Restaurant Le Coup d’frein

2023-02-14 – 2023-02-14

Rue Saint-Blaise Restaurant Le Coup d’frein

Tannerre-en-Puisaye

Yonne Tannerre-en-Puisaye EUR 31 Entrée : Tête et fraise de veau à la sauce Gribiche, ou hamburger de foie gras sur salade, ou salade de chèvre chaud au miel, ou terrine de campagne maison. Plat : Queue de lotte à l’américaine, ou brochette de bœuf grillée au beurre maître d’hôtel, ou cuisse de Chapon rôti à la sauce columbo, ou joue de porc à la Bourguignonne. Plateau de fromages ou fromage blanc. Carte de desserts. bonneoccas@aol.com +33 3 86 45 44 98 https://www.hotel-restaurant-yonne.com/ Rue Saint-Blaise Restaurant Le Coup d’frein Tannerre-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Tannerre-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Tannerre-en-Puisaye Adresse Tannerre-en-Puisaye Yonne Rue Saint-Blaise Restaurant Le Coup d'frein Ville Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye lieuville Rue Saint-Blaise Restaurant Le Coup d'frein Tannerre-en-Puisaye Departement Yonne

Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tannerre-en-puisaye tannerre-en-puisaye/

Saint-Valentin au restaurant Au Coup d’Frein Rue Saint-Blaise 2023-02-14 was last modified: by Saint-Valentin au restaurant Au Coup d’Frein Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye 14 février 2023 Restaurant Le Coup d'frein Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Yonne Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne Yonne

Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne