SAINT VALENTIN AU OH! HAPPY-PARIS RESTAURANT- CABARET LIVE OH! HAPPY, 14 février 2023, PARIS. SAINT VALENTIN AU OH! HAPPY-PARIS RESTAURANT- CABARET LIVE OH! HAPPY. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 19:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 137.0 à 157.0 euros. PROGRAMME SOIRÉE SAISON 2022 – 2023Spectacle Live InteractifConcept 3 en 1 : Diner blind test – spectacle live – clubLes 3 ingrédients indispensables pour faire la fêteVenez-vous amuserOn s’occupe de tout, on s’occupe de vous !VOTRE SOIRÉE OH ! HAPPY19h30 Votre soirée commence en douceur par un dîner gourmand.21h30 Notre Maître de Cérémonie vous invite à un blind test inédit.22h00CONCERT LIVE LE MEILLEUR DE LA MUSIQUEPop, Soul, Funk, Motown, Disco, Années 80’…23h30Une envie de cocktail ? Une ambiance club vous attend jusqu’à 1h45 !On parie que vous ne pourrez pas résister à l’envie de chanter, de danser et de vous amuser ? Dîner-Spectacle : Menu Saint Valentin VIPAPÉRITIFSex on the beachENTRÉESaumon fumé aux baies roses, crème au raifortouTerrine de foie gras aux abricots moelleux, navettesPLATDos de cabillaud sauce Champagne, poivre de timut, purée aux essences de truffe & légumes vertsouAiguillettes de poulet aux épices douce miel & citron, risotto aux essences de truffes & légumes vertsDESSERTCœur de gourmandBOISSONS1/2 Champagne MUMMEauAttention l’abus d’alcool est dangereux pour la santéDîner-Spectacle : Menu Saint Valentin (Catégorie 1)APÉRITIFSex on the beachENTRÉESaumon fumé aux baies roses, crème au raifortouTerrine de foie gras aux abricots moelleux, navettesPLATDos de cabillaud sauce Champagne, poivre de timut, purée aux essences de truffe & légumes vertsouAiguillettes de poulet aux épices douce miel & citron, risotto aux essences de truffes & légumes vertsDESSERTCœur de gourmandBOISSONS1/2 Champagne EauAttention l’abus d’alcool est dangereux pour la santéINFORMATIONS PRATIQUES• Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite• Ouverture des portes à 19h30 – arrivées jusqu’à 20h00 Vestiaire 2€ par personne en sus. Menus susceptibles de changement sans préavis.Réservation P.M.R : 01.42.96.81.00 Votre billet est ici OH! HAPPY PARIS 23 rue Saint Marc Paris PROGRAMME SOIRÉE

