Saint-Valentin au Nosco 7 rue du Moulin Les Eyzies, mercredi 14 février 2024.

Le restaurant Le Nosco propose un menu de Saint-Valentin avec une brioche toastée à la truffe noire et sa coupe de Champagne, une escalope de foie gras de canard snackée et sa crème de curcuma suivie d’un filet mignon de Cochon, jus corsé café noisette, chou fleur caramélisé, céréales et brocoli. Pour le dessert un délice passion, chocolat brun. Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

7 rue du Moulin 7 Rue du Moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Saint-Valentin au Nosco Les Eyzies a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère