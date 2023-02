SAINT-VALENTIN AU MAMA SHELTER MAMA SHELTER TOULOUSE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

SAINT-VALENTIN AU MAMA SHELTER 54 Boulevard Lazare Carnot MAMA SHELTER TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

2023-02-14 – 2023-02-14

139 EUR 139 189 Au programme :

Une expérience insolite & sexy

Un cocktail offert l’occasion

Une sexy mama box pour pimenter votre soirée

Petit déj’ et late check pour faire durer le plaisir

Et un outfit spécial Saint-Valentin créé pour l’occasion Pour la Saint-Valentin, Mama s’occupe de tout et vous dévoile son amour avec une offre spéciale !

Cocktail, dîner, nuit sexy…. le Mama Shelter sort le grand jeu pour une soirée sulfureuse. toulouse@mamashelter.com +33 5 31 50 50 03

