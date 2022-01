Saint-Valentin au Kangoo’s Hirson, 14 février 2022, Hirson.

Saint-Valentin au Kangoo’s Hirson

2022-02-14 – 2022-02-14

Hirson Aisne Hirson

45 45 Kangoo’s vous invite à célébrer la fête des amoureux !

Mise en bouche et coupe de bulles des amoureux.

Plats au choix : Pizza Luisella : sauce au poivre vanillée, gésiers confits, pomme de terre, raison sec, magret de canard, mozzarella, foie gras

Risotto italien : riz crémeux, crème de Gorgonzola et Taleggio (fromage italien), speck (jambon fumé italien), copeaux de parmesan

Pâte à la truffe : sauce crémeuse à la truffe et speck (jambon fumé italien)

Desserts au choix : Tiramisu traditionnel italien maison, pavlova revisitée :meringue italienne, chantilly, poire caramélisée, caramel au beurre salé et glace vanille.

+33 3 23 99 00 43

Kangoo’s

Hirson

