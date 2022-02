Saint-Valentin au Kabaret Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux

Saint-Valentin au Kabaret Tinqueux, 21 juillet 2021, Tinqueux. Saint-Valentin au Kabaret Le K 18 rue nicolas Appert Tinqueux

2021-07-21 19:00:00 – 2022-02-14 Le K 18 rue nicolas Appert

Tinqueux Marne Tinqueux La Saint-Valentin étant considérée comme une journée spéciale pour les amoureux, profitez d’une offre romantique pour surprendre votre Valentin ou votre Valentine. Savourez un repas spécialement conçu pour l’occasion, suivi d’une revue music-hall Kapricieuse à la folie. Le K vous promet une soirée inoubliable ! Au menu : Foie gras de canard mi-cuit aux 2 poivres pain figues abricot

*

Pavé de cœur de bœuf Charolais mariné, jus réduit au ratafia et girolles, duo de garnitures

*

La gourmandise du « K » dans tous ses états. Forfait Boissons : 1/4 bouteille Champagne Vranken

+ 1/4 Vin rouge du K

+ 1/2 bouteille d’eau minérale Vittel

+ Le vrai café et sa chocolatine contact@le-k-reims.com +33 3 26 04 11 11 https://le-k-reims.com/accueil/les-formules/ Le K 18 rue nicolas Appert Tinqueux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Tinqueux Adresse Le K 18 rue nicolas Appert Ville Tinqueux lieuville Le K 18 rue nicolas Appert Tinqueux Departement Marne

Tinqueux Tinqueux Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinqueux/

Saint-Valentin au Kabaret Tinqueux 2021-07-21 was last modified: by Saint-Valentin au Kabaret Tinqueux Tinqueux 21 juillet 2021 Marne Tinqueux

Tinqueux Marne