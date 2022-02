Saint-Valentin au Huteau Plomion Plomion Catégories d’évènement: Aisne

Plomion Aisne Plomion 45 45 55 Le restaurant « Le Huteau » vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour fêter les Amoureux ! Au menu :

Salade de caille gourmande au foie gras

Médaillon de sole et Saint-Jacques sur purée de patate douce

Sorbet à l’eau de vie de poire

Filet mignon de veau aux pts légumes

Charlotte au chocolat et passion

restaurant-le-huteau@orange.fr +33 3 23 98 81 21

Salade de caille gourmande au foie gras

Médaillon de sole et Saint-Jacques sur purée de patate douce

Sorbet à l’eau de vie de poire

Filet mignon de veau aux pts légumes

Charlotte au chocolat et passion

Le menu existe dans sa version à emporter. Commande 24h à l’avance. Ot du Pays e Thiérache

