Saint Valentin au Grand Cerf La Capelle La Capelle Catégories d’évènement: Aisne

La Capelle

Saint Valentin au Grand Cerf La Capelle, 13 février 2022, La Capelle. Saint Valentin au Grand Cerf La Capelle

2022-02-13 – 2022-02-14

La Capelle Aisne La Capelle 30 30 30 Le Grand cerf vous propose une menu spécial dédié à la Saint-Valentin.

Mise en bouche

Assiette terre et mer

Grenadin de veau Rossini

Assiette de saveur

Cœur fondant au chocolat

Sans boisson Le Grand cerf vous propose une menu spécial dédié à la Saint-Valentin.

Mise en bouche

Assiette terre et mer

Grenadin de veau Rossini

Assiette de saveur

Cœur fondant au chocolat

Sans boisson +33 3 23 97 20 61 Le Grand cerf vous propose une menu spécial dédié à la Saint-Valentin.

Mise en bouche

Assiette terre et mer

Grenadin de veau Rossini

Assiette de saveur

Cœur fondant au chocolat

Sans boisson Office de Tourisme du Pays de Thiérache

La Capelle

dernière mise à jour : 2022-01-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache

Détails Catégories d’évènement: Aisne, La Capelle Autres Lieu La Capelle Adresse Ville La Capelle lieuville La Capelle Departement Aisne

La Capelle La Capelle Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-capelle/

Saint Valentin au Grand Cerf La Capelle 2022-02-13 was last modified: by Saint Valentin au Grand Cerf La Capelle La Capelle 13 février 2022 Aisne La Capelle

La Capelle Aisne