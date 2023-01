Saint Valentin au Fort de Tayc Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint Valentin au Fort de Tayc Les Eyzies, 14 février 2023, Les Eyzies Les Eyzies. Saint Valentin au Fort de Tayc D47 Fort de Tayac Les Eyzies Dordogne Fort de Tayac D47

2023-02-14 15:00:00 – 2023-02-14

Dordogne Les Eyzies Une visite d’Amour aux doux mots suspendus à la falaise….

Poèmes de Troubadours : Rimbaud, Hugo, Aragon, Verlaine et bien d’autres… Une visite d’Amour aux doux mots suspendus à la falaise….Poèmes de Troubadours : Rimbaud, Hugo, Aragon, Verlaine et bien d’autres… +33 6 81 74 77 35 ©Noname 13 de Pixabay

