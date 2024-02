Saint-Valentin au Cygne Le Bugue, mercredi 14 février 2024.

Saint-Valentin au Cygne Le Bugue Dordogne

Le restaurant de l’hôtel du Cygne, « Aux plaisirs gourmands » propose un menu pour fêter la Saint-Valentin qui sera servi pour le déjeuner et le dîner. En entrée tatin de foie gras et magret fumé aux pommes. Plats pavé de sandre sauce Champagne, magret de canard IGP sauce aux airelles. Desserts Coeur St Valentin mousse framboises et spéculos. Sur réservation uniquement avant le 12 février. EUR.

2 rue du Cingle

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



