Saint Valentin au Château de la Gaude Château de la Gaude Aix-en-Provence, mercredi 14 février 2024.

Quoi de plus romantique que de passer un week-end en tête à tête dans un magnifique château provençal ? Pour la Saint-Valentin, Le Château de la Gaude vous offre l’occasion de combler la personne que vous aimez dans un cadre idyllique.

Dans le calme et la sérénité d’un hôtel prestigieux, profitez d’un dîner étoilé à la cuisine raffinée pour dévoiler tout votre amour.



Le Menu de la Saint-Valentin

Dentelle de Saint-Jacques

Caviar Osciètre, Vanille et vinaigrette calamansi

Le Cèpe Bouchon

Omble chevalier des Cévennes, poivre de Sancho

Bar de ligne

Ecailles croustillantes, crosnes, velours d’oursins

Le veau du Limousin

Filet rôti, le ris croustillant, oignons nouveaux et truffe melanosporum

Le Baba intensément exotique EUR.

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@chateaudelagaude.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-15



