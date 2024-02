Saint-Valentin au Château de Chantilly Chantilly, mercredi 14 février 2024.

Besoin d’une idée originale pour éblouir votre moitié pour la Saint-Valentin ? Le Château de Chantilly vous propose de partager un moment unique lors d’une visite guidée nocturne le soir de la Saint-Valentin qui vous fera découvrir les œuvres les plus romantiques des collections du musée Condé.

Profitez d’un moment privilégié au cœur des plus beaux espaces du château et laissez-vous emporter par la magie du moment et des lieux !

Accompagnés d’un guide vous découvrirez les galeries de peinture du château en petit groupe à la nuit tombée, l’occasion d’admirer les chefs-d’œuvre de Watteau, Raphaël, Ingres, Botticelli ou encore Piero di Cosimo.

Une petite surprise vous sera remise en fin de visite !

Réservation en ligne uniquement (places limitées)

Pour terminer la soirée en beauté pensez à réserver votre dîner dans le restaurant du château La Capitainerie (en supplément de la visite, places limitées) au 06 11 07 01 56.45 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

